Åö¼Ò¤Ï1946Ç¯¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤¿ÈþÍÆ±¡¤Î·Ð±Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥Í¥¤¥ë¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¡¢³°¿©¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¦ÈÎÇä¤ò¤¹¤ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤¢¤ë»þ¼ñÌ£¤Î¥µー¥Õ¥£¥ó¤Ë½Ð¤«¤±¡¢³¤¤Çµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë´Ä¶­ÌäÂê¤È½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Åìµþ¶á¹Ù¤Î³¤¤Ç¤Ïµ¤¤Å¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Î¥Åç¤Î³¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Î¥´¥ß¤¬±è´ß¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ó