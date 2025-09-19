ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡ÊÄó¶¡¡§¥ì¥â¥ê¥Õ¡Ë À¥¸ÍÆâ¹ñºÝ·Ý½Ñº×¡¦½©²ñ´ü¤Î²ñ¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ñ²»»û»Ô¤Î°Ë¿áÅç¤Ç¡¢ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥µー¥Ó¥¹¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥ì¥â¥ê¥Õ¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤¬Åç¤Î´Ñ¸÷°ÆÆâ½ê¤Ë¥Ýー¥È¤òÀßÃÖ¤·¡¢FUTURE¼Ò¤Î¡Ö¥á¥¿¥¹¥ê¥à¡×¤ò¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Þ¤¹¡£½÷À­¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥¹¥ê¥à¥¿¥¤¥ä¤Ç¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï32㎏¡£¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï½ãÅÅÆ°¤Ç60km¤Ç¤¹¡£¼«Å¾¼Ö¥Ú¥À¥ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Î¤¿¤á±¿Å¾ÌÈµö