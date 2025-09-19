ÆüËÜ»þ´Ö£±£µ»þ£°£°Ê¬¤Ë±Ñ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£Í½ÁÛ¤ª¤è¤ÓÁ°²óÃÍ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ¾®ÇäÇä¾å¹â¡Ê8·î¡Ë15:00 Í½ÁÛ0.5%Á°²ó0.6%¡ÊÁ°·îÈæ) Í½ÁÛ0.6%Á°²ó1.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) Í½ÁÛ0.7%Á°²ó0.5%¡Ê½ü¼«Æ°¼ÖÇ³ÎÁ¡¦Á°·îÈæ) Í½ÁÛ0.8%Á°²ó1.3%¡Ê½ü¼«Æ°¼ÖÇ³ÎÁ¡¦Á°Ç¯Èæ)