¸ø±×ºâÃÄË¡¿ÍÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾åºâÃÄ¤Ï19Æü¡¢¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢19Æü¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤¬´°Çä¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÅöÆü·ô¤ÎÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¡£19Æü¤ÏËÌ¸ý¿º²Ö¡ÊJAL¡Ë¤ÎÅÐ¾ì¤¹¤ë½÷»Ò¤ä¤êÅê¤²Í½Áª¤äÃË½÷200¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¡¢ÃË½÷400¥á¡¼¥È¥ë¾ã³²·è¾¡¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥ì¡¼¼ïÌÜ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë20Æü¤È21Æü¤Î¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤â´°Çä´Ö¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£