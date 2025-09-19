¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬19Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡Ç25¡×ËÒÌî¿¿è½°¦¡Ê24¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£Ìð¸ý¤Ï¡Ö¸½Ìò¤Î¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£'25¤ÎËÒÌî¿¿è½°¦¤Á¤ã¤ó¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÂÐÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Ç¤ªÂ·¤¤¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ËÒÌî¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ËÒÌî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÈþ¿Í¤Ç¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤â³èÌöÃæ¤Î¤Þ¤ê¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÁ´ÎÏ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¹â¤¯ÌÌÇò¤¤¤È¤¤¤¦¥®¥ã