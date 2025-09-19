À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÈþ¤·¤¤¹ÁÄ®¤äÉ÷·Ê¤òÅÁ¤¨¤ëÈÖÁÈ¡Ø¹Á»þ´Ö¡Ù¡£9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Þ¥µ¥Á¥å¡¼¥»¥Ã¥Ä½£¤Î¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤¬ÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÂç¿Í¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ê¶Ø»ß¡ªÀ¤³¦ºÇ¸Å¤Î¡Ö»Ò¤É¤â¤À¤±¤Î¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡×»ÔÌ±¥»¡¼¥ê¥ó¥°¤ÎÀ»ÃÏ¡¦¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¸Å¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥¯¥é¥Ö¤¬¤¢¤ë¡£1887Ç¯¤ËÁÏÎ©¤µ¤ì¤¿¡Ö¥×¥ì¥ª¥ó¥è¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¡×¤À¡£²ñÄ¹¤Î¥¨¥é¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥¨¡¼¥ëÂç³Ø¤ÎÆþ³Ø¤ò¹µ¤¨¤ë18ºÐ¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö