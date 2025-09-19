ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï9·î18Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¹Ù³°¤Ë¤¢¤ë¼óÁê¤ÎÊÌÁñ¥Á¥§¥Ã¥«¡¼¥º¤ÇÀèÃ¼µ»½ÑÊ¬Ìî¤Î¶¨ÎÏÊ¸½ñ¤Ë½ðÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬ÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñ¤ÎÍ§¹¥´Ø·¸¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£ ±Ñ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢ÊÆIT´ë¶È¤Î±Ñ¹ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Ç5000¿Í°Ê¾å¤Î¸ÛÍÑÁÏ½Ð¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë