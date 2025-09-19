µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î½÷À­¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢TEAM BANANA¤Î»³ÅÄ°¦¼Â¡Ê37¡Ë¤ÈÆ£ËÜÍ§Èþ¡Ê37¡Ë¤¬19Æü¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ú¤´Êó¹ð¡ÛµÞ¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥é¥¤¥Ö¡Ø¼Â²È¡Ù¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¤ò²ò»¶¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÙÍÜÁ°¤«¤é¥³¥ó¥Ó¤Ç¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤»Å»ö¤Î°ã¤¤¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉÅù¤Ç²ò»¶¤ÎÏÃ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢µÙÍÜÌÀ¤±¤â²ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯º£²ó²ò»¶¤È¤¤¤¦±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ­½Ò