ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Ï19Æü¤ÎTBSÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÅÞ¤¬·Ç¤²¤ëÀ¯ºö¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢Æþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÇÓ½ü¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£