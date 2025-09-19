¡ÚGALLERIA¡§¿·¥·¥êー¥º¡Û 9·î18Æü¤è¤ê½ç¼¡ÈÎÇä³«»Ï ¥µー¥É¥¦¥§ー¥Ö¤Ï9·î18Æü¡¢Åìµþ¸×¥ÎÌç¤ÎTOKYO NODE¤Ë¤Æ¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÖGALLERIA¡×¤Î¿·ÀïÎ¬¡¦¿·À½ÉÊÈ¯É½²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£È¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡ÖGALLERIA¡×¤Î¥¿¥°¥é¥¤¥ó¤¬°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÁ´ÌÌ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¡£5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¤¿¤Ê¥±ー¥¹¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤­¤¯¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1