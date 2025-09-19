µ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¹âÅÄ¹¬ÆÁ²ñÄ¹¡á19Æü¸á¸å¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î½Ð¸þ¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½Ð¸þ¼Ô¤¬ÂåÍýÅ¹Æâ¤Î¼Ò³°Èë¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹ÉÔ¾Í»ö¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¤ÎÊÝ¸±¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸ÜµÒ¤Î¼«Í³¤ÊÁªÂò¤ò¤æ¤¬¤á¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£¡ÖÅ¬ÀÚÀ­¤ò½½Ê¬¤Ë³ÎÇ§¤Ç¤­¤ë¾ì¹ç¤ò½ü¤­¡¢½Ð¸þ¤ò¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤¹¤ë¡×¤ÈÌÀµ­¤·¤¿¡£ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡¢Âè°ìÀ¸Ì¿¥Û