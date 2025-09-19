4¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¤ï¡¼¤¹¤¿¤Î¾®¶ÌÍü¡¹²Ú¡Ê24¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¥Þ¥ëÈëÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Ø¤ÎÉÔËþ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿¡£¤ï¡¼¤¹¤¿¤Ï15Ç¯·ëÀ®¡¢º£Ç¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÊÆ¹ñ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É14¥«¹ñ¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤¹¤ë±ÇÁü¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¾®¶Ì¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤Ë²Ä°¦¤¤¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¡×