¢£ÂæÉ÷Âè17¹æ(¥ßー¥È¥¯) ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂæÉ÷¾ðÊó¡Û¥È¥ê¥×¥ëÂæÉ÷¤ÎºÇ¿·¤Î°ÌÃÖ¡¢º£¸å¤Î¿ÊÏ©¤ÈÀªÎÏ¤Ï¡ÄÂæÉ÷17¹æ¤Ï¤³¤Î¤¢¤ÈºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®70¥áー¥È¥ë¤Þ¤ÇÈ¯Ã£µ¤¾ÝÄ£È¯É½ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î½µ´ÖÅ·µ¤¤Ï 2025Ç¯09·î19Æü13»þ00Ê¬È¯É½19Æü12»þ¤Î¼Â¶·¼ïÊÌ    ÂæÉ÷Âç¤­¤µ    -¶¯¤µ    -Â¸ºßÃÏ°è    Æî¥·¥Ê³¤Ãæ¿´°ÌÃÖ    ËÌ°Þ22ÅÙ30Ê¬ (22.5ÅÙ)Åì·Ð115