Åìµþ»þ´Ö¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿»ØÉ¸¡¦¥Ë¥åー¥¹ ¢¨·ÐºÑ»ØÉ¸ ¡ÚÆüËÜ¡Û ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê8·î¡Ë08:30 ·ë²Ì2.7% Í½ÁÛ2.8%Á°²ó3.1%¡ÊÁ°Ç¯Èæ) ·ë²Ì2.7% Í½ÁÛ2.7%Á°²ó3.1%¡ÊÀ¸Á¯¿©ÎÁÉÊ½ü¤¯¥³¥¢¡¦Á°Ç¯Èæ) Æü¶äÀ¯ºö¶âÍø¡Ê9·î¡Ë12:47 ·ë²Ì0.50% Í½ÁÛ0.50%Á°²ó0.50%¡ÊÆü¶äÀ¯ºö¶âÍø) ¢¨Í×¿ÍÈ¯¸À¤ä¥Ë¥åー¥¹ ¡ÚÆüËÜ¡Û Æü¶ä¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç À¯ºö¶âÍø¿ø¤¨ÃÖ¤­¡¢ÊÝÍ­¤¹¤ëETF¤ÎÇäµÑ¤òÁ´°÷°ìÃ×¤Ç·èÄê