½÷Í¥¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤¬¡¢2000Ç¯Âå½éÆ¬¤Ëµ¯¤­¤¿¥«¡¼¥ÉÂçÍð»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹­¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿MBC¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡ØÂ¹ÀÐô¦¡Ê¥½¥ó¡¦¥½¥Ã¥­¡Ë¤Î¼ÁÌä3¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢¹­¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤­¤¿»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿1990Ç¯¤Ë¹­¹ð¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥¤¡¦¥è¥ó¥¨¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹­¹ð¤Ë½Ð±é¤·¤ÆÇ§ÃÎÅÙ¤òÂç¤­¤¯¾å¤²¤¿¡£Â¹ÀÐô¦¤¬¡Ö17Ç¯´Ö¤Ç240ËÜÍ¾¤ê¤Î¹­¹ð¤ò»£¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£