2ÅÙÌÜ¤Ï1997Ç¯¤À¡£²ÈÂ²·×²è¤Ï1996Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤­¡¢½ÐÀ¸Î¨¤¬1¡¥54¤ËÍî¤Á¤¿1997Ç¯¤ËÃæÃÇ¤·¤¿¡£»º»ùÀ©¸Â¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢À¯ÉÜ¤Ï¿Í¸ýÀ¯ºö¤ò¤Þ¤ë¤´¤È¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿Í¸ý¤ÎÊÑÆ°¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤·¤ÆÀ¯ºö¤òÀß·×¤¹¤ëÃ´ÅöÁÈ¿¥¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤À¡£ÆüËÜ¤Ï1¡¥57¥·¥ç¥Ã¥¯Ä¾¸å¤Ë½Ð»ºÍÞÀ©¤«¤é½Ð»º¾©Îå¤ËÀû²ó¤·¤¿¡£2021Ç¯¤Ë½ÐÀ¸Î¨¤¬2¤ò³ä¤Ã¤¿¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ïº£Ç¯6·î¡¢30Ç¯´Ö¤Û¤É°Ý»ý¤·¤Æ¤­¤¿Æó¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤ò¸ø¼°Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢¾©Îå¤ËÊý¸þ¤òÊÑ¤¨¤¿¡£È¾