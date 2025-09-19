¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃÅÌª¡Ê44¡Ë¤¬19Æü¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡ª¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å1¡¦00¡Ë¤Ë¶âÍË¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÀ¸½Ð±é¡£¡È¿²¤ëÍ×ÁÇ¡É¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦½Ð±éÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ä¤¤¿²¤Æ¤·¤Þ¤¦ÈÖÁÈ¡×¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚÍý»á¤Ï¡¢ÃÅÌª¤¬¥Ê¥ì¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëNHKBS¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦BS4K¡ÖÏ»³ÑÀº»ù¤ÎÆÝ¤ßÅ´ËÜÀþ¡¦ÆüËÜÎ¹¡×¡ÊÉÔÄê´üÊüÁ÷¡Ë¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ì¹¥¤­¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£