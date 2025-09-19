À¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Î¹âÅÄ¹¬ÆÁ²ñÄ¹¤Ï19Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢ÆüËÜÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤äÂè°ìÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ç½Ð¸þÀè¤«¤é¤ÎÉÔÀµ¤Ê¾ðÊó¼èÆÀ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î»ö°Æ¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡Ö³Æ¼Ò¤¬¼«¼çÅª¤ËÄ´ºº¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£