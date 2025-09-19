ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç¡¢°û¼ò±¿Å¾¤ÇµÕÁö¤·¤Æ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·ÃËÀ­¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅö»þ18ºÐ¤ÎÃæ¹ñÀÒ¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤ÏÄ¨Ìò9Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñÀÒ¤ÇÅö»þ18ºÐ¤ÎÃË¤ÏµîÇ¯9·î¡¢ºë¶Ì¸©Àî¸ý»Ô¤Ç°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¡¢»þÂ®¤ª¤è¤½125¥­¥í¤Ç°ìÊýÄÌ¹Ô¤òµÕÁö¤·¤Æ¡¢ÊÌ¤Î¼Ö¤È¾×ÆÍ¤·²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎË¥Ã«ÌÐ¤µ¤ó¡ÊÅö»þ51¡Ë¤ò»àË´¤µ¤»¤¿´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤¤¤¿¤ÞÃÏºÛ¤Ï¤­¤ç