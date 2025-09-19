Ê¿ÄÍ¤ÎÃÏ¤ÇºÆµ¯¤ò´ü¤¹ÃË¤¬¤¤¤ë¡£ÃæÌî¿­ºÈ¡¢22ºÐ¡£2020Ç¯¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´U-18ºßÀÒ»þ¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ë£²¼ïÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢16ºÐ11¤«·î15Æü¤ÇJ£±¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£21Ç¯¤Ï¼ç¤Ë£³¥Ð¥Ã¥¯¤Îº¸¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤Ç34»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢£·°Ì¤ÈÌö¿Ê¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤Ï¡¢¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤¿U-24ÆüËÜÂåÉ½¤Ë»²²Ã¡£ËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÃíÌÜÅÙ¤ÏÁý¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÃæÌî¤Î¥­¥ã¥ê¥¢¤Ï²¼¹ßÀþ¤òÃ©¤ë¡£22Ç¯