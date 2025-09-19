¸µALDIOUS¡Ê¥¢¥ë¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ë¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢16Æü¤Ë¿·¥Ð¥ó¥É¡ÖZilqy¡×»ÏÆ°¤òÈ¯É½¤·¤¿Toki¤¬19Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¿·¥Ð¥É¡ÖZilqy¡Ê¥¸¥ë¥­¡¼¡Ë¡×¤Ø¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡ÖZilqy»ÏÆ°¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÈ¿¶Á¡¢³§¤µ¤ÞËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡ª¡ª¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿·¤·¤¯¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤â¤è¤í¤·¤¯¤Í¡£¥È¥­¾®ÁÎ¤ÎÁÇ¤ò½Ð¤·¤Æ¤â¤¨¤¨¤ó¤«¥à¥º¥à¥º¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸ø³«¤µ¤ì¤¿Teaser±ÇÁü¤Ï´Ñ¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤³¤ó¤Ê°ì½Ö¤¸¤ãÂ­¤ê¤Ê¤¤¡ªÁá¤¯