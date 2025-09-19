¤¬¤ó¤ÎºÆ¡¹¡¹È¯¤Ë¤è¤êÆ®ÉÂÃæ¤Î½÷Í¥¸ÅÂ¼ÈæÏ¤¡Ê59¡Ë¤¬19ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸á¸å1»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£2013Ç¯¤Ë¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤âÈ¯¾É¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£2012Ç¯¡¢46ºÐ¤Î»þ¤Ë»ÒµÜðô¡Ê¤±¤¤¡Ë¤¬¤ó¤ÈÀë¹ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢»ÒµÜ¤òÁ´Å¦½Ð¡£¡Ö¥ê¥ó¥ÑÀá¤â¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê½Ñ¤ÎÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ê»ÒµÜ¤Î¡Ë¼þ¤ê¤Î¡£¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢2013Ç¯¤ËÈ¯¾É¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¤Ïº¸Â­¤¬º£¤â¡¢¤à¤¯¤ó¤Ç¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²èÌÌ¤Ë¤Ï¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î