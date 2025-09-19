À¸Ì¿ÊÝ¸±¶¨²ñ¤Ï19Æü¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤«¤éÈÎÇäÂåÍýÅ¹¤Ø¤Î½Ð¸þ¤ò¸¶Â§ÇÑ»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë»Ø¿Ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£½Ð¸þ¼Ô¤¬ÂåÍýÅ¹Æâ¤Î¼Ò³°Èë¾ðÊó¤òÉÔÀµ¤Ë»ý¤Á½Ð¤¹»ö°Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¤ÎÊÝ¸±ÈÎÇä¤òÍ¥Àè¤·¤Æ¸ÜµÒ¤ÎÁªÂò¤ò¤æ¤¬¤á¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡£