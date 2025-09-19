¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹2¡¼1¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ê9·î18Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢ÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¥Õ¥§¥óÄ¾¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤ÇÀèÀ©¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÀ¸¤à¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤Î¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¥Ò¥Ã¥È¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢2»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµ­Ï¿¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥­¥ó¥°¤òÁè¤¦¥é¥¤¥Ð¥ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë51¹æ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç