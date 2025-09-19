SKY-HI¤¬¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢BE:FIRST¤ÎLEO¤ÈRYUHEI¤¬¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ÔÆ°¡É¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡õÆ°²è¡ÛLEO¤ÈRYUHEI¤Î¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹ÍèË¬¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①～③ ¢£LEO¤ÈRYUHEI¤Ï¿·¶Ê¡Ö¶õ¡×¤ÎÈ¯ÇäÆü¤Ë¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É½ÂÃ«Å¹¤ËÍèË¬ SKY-HI¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥Ñ¥Ã¤È¸«µ¤¤Å¤«¤Ê¤¯¤Æµ¤¤Å¤¤¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ï¥ì¥³½ÂÃ«¤µ¤ó¤â°ìÀÚ¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ç¥²¥é¥²¥é¤·