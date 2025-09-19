2025Ç¯£¹·î23Æü¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¡¢FCÅìµþ¤¬´Ä¶­ÊÝÁ´³èÆ°¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿FCÅìµþ¤Î¼Ò²ñÏ¢·È³èÆ°¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¤¬ÃÏ°è¼Ò²ñ¤È¶¦¤Ë´Ä¶­¡¦¶µ°é¡¦³¹¤Å¤¯¤ê¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤À¡£º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢»î¹ç´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»ý¤Ä¾®³ØÀ¸°Ê²¼¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î¡ØNO PLANET, NO TOKYO¡Ù¥­¥Ã¥ºT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£