Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç18Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎAFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°2¡ÊACL2¡Ë¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸EÁÈ¡¢ËÌµþ¹ñ°Â¡ÊÃæ¹ñ¡Ë¤È¥³¥ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¥Î¥¤¡Ê¥Ù¥È¥Ê¥à¡Ë¤È¤Î»î¹ç¤Ç¾×ÆÍ¤¬µ¯¤­¡¢Ãæ¹ñSNS¤ÎÈùÇî¡Ê¥¦¥§¥¤¥Ü¡¼¡Ë¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎËÌµþÆüÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»î¹ç¤¬80Ê¬¤ò²á¤®¤ë¤ÈÎ¾¥Á¡¼¥à¤Î¿ÈÂÎÀÜ¿¨¤¬ÉÑÈË¤Ëµ¯¤­¡¢Áª¼ê¤¬ÃÏÌÌ¤ËÅÝ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¤¬¥¿¥Ã¥Á¥é¥¤¥ó¤ò±Û¤¨¤¿¸å¤ËÁÐÊý¤Ë¤è¤ë¸ÀÍÕ¤ÈÂÎ¤Î¾×ÆÍ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£