µþÅÔ±§¼£¤ÎÏ·ÊÞ¡ÖÄÔÍø¡ÊTSUJIRI¡Ë¡×¤«¤é¡¢½Ü¤Î²Ì¼Â¤ò»È¤Ã¤¿½©µ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼3ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÔÍøµþÅÔµÀ±àÅ¹¡¢µþÅÔ¥¿¥ï¡¼¥µ¥ó¥ÉÅ¹¡¢¥¢¥ë¥Ç¿·ÂçºåÅ¹¤Î3Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë½©µ¨¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡£Âç¿Íµ¤¤Î·ª¤ò´®Ç½¤Ç¤­¤ë¡ÖÄÔÍø¥½¥Õ¥È ½©¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¡¢·ª¤ÎÉ÷Ì£Ë­¤«¤Ê¡Öµþ¥é¥Æ®¥¹¥à¡¼¥¸¡¼ ¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡×¡¢¹á¤Ð¤·¤µ¤¬¸ý¤Ë¹­¤¬¤ë¡Öµþ¥é¥Æ® ¤Û¤¦¤¸Ãã¥­¥ã¥é¥á¥ë ¥¯¥ê¡¼¥à¡×¤Î3¼ï¤¬ÅÐ¾ì¡£ÄÔÍø¥½¥Õ¥È ½©¤Î¥Ñ¥ë¥Õ¥§¸·Áª¤µ¤ì¤¿±§