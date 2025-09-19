ÇÐÍ¥¤Î·¦ÄÍÍÎ²ð¤È¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Ë­ÅÄÍø¹¸´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¤Î±Ç²èÈÇ¥·¥ç¡¼¥ÈPV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ï¡¢¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤¬Î¨¤¤¤¿The Birthday¤Î³Ú¶Ê¡ÖÊú¤­¤·¤á¤¿¤¤¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±ºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È¶¦ÌÄ¤¹¤ë¼î¶Ì¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û¥Á¥Ð¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤Î²Î¾§¥·¡¼¥ó¤â¡Ø¼¡¸µ¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ù¥·¥ç¡¼¥ÈPV10·î17Æü¤è¤ê¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Û¤«Á´¹ñ½ç¼¡¸ø³«¤È¤Ê¤ëÆ±ºî¤Ï¡¢¸É¹â¤Î