¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ê¥¤¥Ä¤ÎÈ¹ÀëÇ·¡Ê47¡Ë¤¬18ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦20¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÂçÀèÇÚ¤Î·Ý¿Í¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤ÖÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖºÙ¤«¤¤½ê¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë·Ý¿Í¡×¤¬½¸¹ç¤·¤¿¡£¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É°æ¸ý¹ÀÇ·¤Ï¡¢ÂçÀèÇÚ¤ò¡Ö»Õ¾¢¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Äº¢¤«¤é»Õ¾¢¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©ÀõÁð¤Î»Õ¾¢¡Ä¤³¤Î¿Í¤Ã¤ÆÁ´À¹´ü¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¼ó¤ò·¹¤²¤¿¡£¤³¤ì¤ËÌ¡ºÍ¶¨²ñ²ñÄ¹¤ÎÈ¹¤Ï¡ÖÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹