19Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢Åìµþ¡¦¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â5000Ëü±ß¤Û¤É¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­¤¬¡¢2¿ÍÁÈ¤ÎÃË¤ËºÅÎÞ¥¹¥×¥ì¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï¶¯ÅðÌ¤¿ë»ö·ï¤È¤·¤ÆÆ¨Áö¤·¤¿ÃË¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢19Æü¸áÁ°10»þÈ¾¤´¤í¡¢¹¾¸ÍÀî¶èÀ¾¿ð¹¾¤Ç¡Ö¼ÒÄ¹¤¬²ñ¼Ò¤ÎÁ°¤Ç²¿¼Ô¤«¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë¿ÍºàÇÉ¸¯²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤ÎÃËÀ­¤¬¡¢¶ä¹Ô¤Ç¸½¶â¤ò°ú¤­