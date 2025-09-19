ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï19Æü¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆÇã¤¤Æþ¤ì¤Æ¤­¤¿ETF¡á¡Ê¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ì¤ËÇäµÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡ÛÆüËÜ¶ä¹Ô ETFÇäµÑ¤Ø¡Ö½êÍ×¤Î½àÈ÷¤¬À°¤¤¼¡Âè¡×¡¢ÇäµÑ¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇäµÑ¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢Êí²Á¥Ù¡¼¥¹¤ÇÇ¯´Ö3300²¯±ßÄøÅÙ¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÇäµÑ³Û¤Î°ì»þÅª¤ÊÄ´À°¡¦Ää»ß¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£È¯É½¸å¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸áÁ°¤Î½ªÃÍ¤Ï18Æü¤è¤ê348±ß¹â¤¤4