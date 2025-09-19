¡þRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ê2025Ç¯11·î3ÆüGLION ARENA KOBE¡Ë³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN¡×¤Ï19Æü¡¢¡ÖRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡×¡Ê11·î3Æü¡¢GLION ARENA KOBE¡Ë¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£½÷»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥È¥à²¦¼Ô¤Î°ËÂôÀ±²Ö¡ÊRoysGYM/JAPANTOPTEAM¡Ë¤¬Ä©Àï¼Ô¡¦ÂçÅçº»½ïÎ¤¡Ê¥ê¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¸¥à¿·½É Me,We¡Ë¤ò·Þ¤¨·â¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤½¤·¤ÆRIZIN¤Ç¤Ï¹ñÆâ½é¤Î¥±¡¼¥¸¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤È¤Ê¤ë¡£²¦¼Ô¡¦°ËÂô¤Ï¡¢7·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì