£±£¹ÆüÁ°¾ì¤Î¹á¹Á¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¼çÍ×£¸£¸ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤¬Á°ÆüÈæ£³£±¡¥£·£´¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£±£²¡ó¡Ë¹â¤Î£²£¶£µ£·£¶¡¥£µ£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ËÜÅÚ´ë¶È³ô¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ëÃæ¹ñËÜÅÚ³ô»Ø¿ô¡Êµì£È³ô»Ø¿ô¡Ë¤¬£³£²¡¥£¹£·¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê£°¡¥£³£µ¡ó¡Ë¹â¤Î£¹£´£¸£¹¡¥£´£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÈ¿È¯¤·¤¿¡£ÇäÇãÂå¶â¤Ï£±£·£¹£°²¯£³£°£²£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê£±£¸ÆüÁ°¾ì¤Ï£²£°£´£·²¯£±£³£¸£°Ëü¹á¹Á¥É¥ë¡Ë¡£ÊÆ³ô¹â¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤ëÎ®¤ì¡£ºòÌë¤ÎÊÆ³ô¥Þ¡¼¥±