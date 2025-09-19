¸½ÃÏ£¹·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡ÊCL¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè£±Àá¤Ç¡¢¥¬¥é¥¿¥µ¥é¥¤¤¬Æ²°ÂÎ§¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£¥­¥Ã¥¯¥ª¥ÕÄ¾¸å¤Î£¸Ê¬¡¢¥æ¥Ì¥¹¡¦¥¢¥¯¥®¥å¥ó¤¬¹¬ÀèÎÉ¤¯ÀèÀ©ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤¬¡¢37Ê¬¤ËÆ²°Â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òËÉ¤®¤­¤ì¤º¡¢µ­Ï¿¾å¤Ï¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¤Ç¼ºÅÀ¡£¤µ¤é¤Ë45¡Ü£²Ê¬¤Ë¤â¡¢ÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤Î¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÈïÃÆ¤·¡¢µÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢45¡Ü£´Ê¬¡¢66Ê¬¡¢75Ê¬¤Ë¤â¥É¥¤¥Ä¤Î¶¯