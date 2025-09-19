¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬19Æü¡¢ÅìµþÅÔÂ­Î©¶è¤ÎËÌÀé½»¥¨¥ê¥¢¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë´ë²è¡Ö¤È¤È¤Ê¤¦¡¢Àé½»¡£¡×¤ÎÈ¯É½²ñ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Àé½»½É³«½É400Ç¯¤òµ¡¤ËÀé½»¥¨¥ê¥¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆ±´ë²è¡£ËÌÀé½»¼þÊÕ¤ÎÁ¬Åò¤äÎ©¤Á°û¤ß²°¤ò³Ú¤·¤à¥¸¥å¥Ë¥¢¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢Â­Î©¶è¤Ë¤Ï¡Ö¥í¥±¤Ç²¿²ó¤«Íè¤¿¤¯¤é¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¶áÆ£¤ä¤è¤¤Â­Î©¶èÄ¹¤Ïµ¯ÍÑÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶è³°¤ÎÊý¤Ë