¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹£²¡Ý£±¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡×¡Ê£±£¸Æü¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬£²ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î¼·²ó¤Ë£´»Íµå¤Ç£±ÅÀº¹¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¡£¥¤¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Ë¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥á¥ë¥Ó¥ó´ÆÆÄ¤¬À¼¤ò¹Ó¤²¤Æµå¿³¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë°ÛÎã¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³ÈÖ¼ê¤Î¥³¡¼¥Ú¥Ã¥¯¤¬£²»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¡£¸å¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤â»Íµå¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢£±»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤Ï¥È¥é¥¤¥Í¥ó¤¬¥é¥â¥¹¤Ë¥«¥¦¥ó¥È£²¥Ü¡¼¥ë¤È