ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤È±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖJANE DOE¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¸ø³«µ­Ç°PV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú±ÇÁü¤¢¤ê¡ÛÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ß±§Â¿ÅÄ¥Ò¥«¥ë¤Ë¤è¤ë¿·¶Ê¡ÖJANE DOE¡×»ÈÍÑ¡¢·à¾ìÈÇ¡Ø¥Á¥§¥ó¥½ー¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡Ù¸ø³«µ­Ç°PV¡Ë ËÜPV¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Î±«¤Ë¹ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢¶öÁ³½Ð²ñ¤Ã¤¿¥Ç¥ó¥¸¤È¥ì¥¼¤¬¡¢Ìµ¼Ùµ¤¤Ëµ±¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î²º¤ä¤«¤ÊÃÌ¾Ð¡¢Ìë¤Î³Ø¹»¤ËÇ¦¤Ó¹þ¤ß¥×ー¥ë¤Ç°ì½Ö¤ÎÀÄ½Õ¤òÌ£¤ï