·ëÀ®25¼þÇ¯¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Perfume¤¬¡¢ºÇ¿·¥³¥ó¥»¥×¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹ ¸åÊÓ¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¡¢Á´¹ñ4ÅÔ»Ô¤Ç¡ØPerfume ZO/Z5 Anniversary ¡È¥Í¥Ó¥å¥é¥í¥Þ¥ó¥¹¡É POP-UP STORE¡Ù¤ò³«ºÅ¡£18Æü¡¢Åìµþ¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Æ±´ë²è¤Î½éÆü¤Ë¤Ï¡¢Perfume¤Î3¿Í¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÍèÅ¹¤·¡¢¸¶½É¤Î³¹¤ËÂç¤­¤Ê´¿À¼¤¬Í¯¤­¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸ÄÀ­Åª¤Ê°áÁõ¤â²Ä°¦¤¤¡ª¡Éå«¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤òÌÀ