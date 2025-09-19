ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¼«Ì±¡¦¸øÌÀ¤ÎÍ¿ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Î¹µ½ü¤È¸½¶âµëÉÕ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖµëÉÕÉÕ¤­ÀÇ³Û¹µ½ü¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄÂÎ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢Â®¤ä¤«¤Ë¶¨µÄ¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÎÀÆÆ£ÂåÉ½¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤È¹ñ²ñÆâ¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¡¢¡ÖÀÇÀ©¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò²ñÊÝ¾ãÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¾­ÍèÁü¤ÎµÄÏÀ¤ò¹ø¤ò¿ø¤¨¤Æ¤ª¤³¤Ê¤¤¤¿¤¤¡£ÌäÂê°Õ¼±¤ò¶¦Í­¤¹¤ëÂ¾¤Î