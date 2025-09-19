¥É¥¸¥ãー¥¹¤Ï18Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö19Æü¡Ë¡¢¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«ー¥·¥çーÅê¼ê¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£Æ±Æü¤Ëµ­¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹°ì¶Ú18Ç¯¤Ç¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤òÃ¦¤°·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿37ºÐ¤Ë¡¢¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤âÀËÊÌ¤Î¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£²ñ¸«¤Ë¤ÏÂçÃ«¤é¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤ë ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È¤Î4Ï¢Àï¤òÁ°¤ËÅÅ·âÅª¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥«ー¥·¥çー¤Î°úÂà¡£º£µ¨¤Ç¥É¥¸¥ãー¥¹°ì¶Ú18Ç¯ÌÜ