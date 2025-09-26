9月26日(きんようび)ごぜん10:55〜11:25ほうそう『カラコちゃんとおだんごちゃん』きょうは、おつきみ！おだんごちゃんが、おいしい、おつきみだんごを、つくっているんだよ。そこで、カラコちゃんも、おだんごちゃんの、おてつだいをすることに！ふたりで、おいしいおだんごを、つくっていると、なにやら、ばいきんまんと、ドキンちゃんが、わるだくみを、していて……？ほかに…『ジャムおじさんとなまいきナマコ』バイ