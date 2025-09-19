ニコンが大幅続伸し、年初来高値を更新した。１８日の取引終了後、「レイバン」や「オークリー」などのブランドを展開する仏光学大手エシロールルックスオティカが、ニコンの株式を買い増していたことが明らかとなり、思惑視した買いを誘ったようだ。同日に提出された変更報告書によると、エシロールルックスオティカの保有割合は８．４５％から９．４７％に上昇した。報告義務発生日は１０日。保有目的