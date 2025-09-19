イビデンは大幅高。今月１２日に続き、再び年初来高値を更新してきた。業績不振に陥っている米インテル＜INTC＞に対し、エヌビディア＜NVDA＞が５０億ドル（約７４００億円）を出資し、半導体を共同開発することが１８日に明らかとなった。これを受け、同日の米国株市場ではインテル株が急騰し、エヌビディアも４日ぶりに上昇に転じるなど話題を呼んでいる。こうしたなか、両社を主要顧客に持つイビデンの株価も強く刺激される格