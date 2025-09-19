近い価格帯で、性能に多少の差があるミドルクラスiPhone。どれを選ぶのが正解なのか？（写真：筆者撮影）【写真で選ぶ】左からiPhone 17、16、16e。サイズ感にはほとんど差はないいよいよ今週末9月19日にiPhone 17シリーズとiPhone Airが発売されるが、円安の影響もあって話題のフラッグシップモデルはかなり高価。iPhone 17 Proは256GBモデルで17万9800円。iPhone 17 Pro Maxは同じく256GBモデルで19万4800円。ストレージ最大の2T