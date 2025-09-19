アズワンが４日ぶりに反発している。同社は１８日、病院向けＤＸ支援システム「Ｍａｒｅ釻ｓ（マーレズ）」の提供を始めたと発表しており、材料視した買いが入っている。同システムには看護用品や介護用品、感染対策資材などを中心に１２００万点を超えるアイテムが簡単に注文できるＥＣ機能と、ＩＣタグ技術を活用し在庫管理・発注業務を自動化する機能がある。実証実験に協力した病院では発注業務にかかる時間の短