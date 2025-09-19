午前１１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１７３、値下がり銘柄数は３６７、変わらずは７５銘柄だった。業種別では３３業種中２６業種が上昇。値上がり上位に卸売、その他金融、証券・商品、銀行など。値下がりで目立つのは空運、その他製品、水産・農林など。 出所：MINKABU PRESS