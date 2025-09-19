核融合関連の助川電気工業が上値追い鮮烈。サーバーセキュリティー関連のＦＦＲＩセキュリティや量子コンピューター関連のフィックスターズ、宇宙関連のＱＰＳ研究所が堅調に推移している。高市早苗前経済安全保障相は１８日、自民党総裁選への出馬を表明した。１９日は記者会見を予定している。記者会見で政策やビジョンが示されるとの期待感が広がるなか、これまで高市前経済安保相が携わ