ÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤Î¸¡ºº¡¦Í½ËÉË¡¤È¤Ï¡©¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯´Æ½¤°å¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ø¡ÖÂçÄ²¥Ý¥êー¥×¤¬¤Ç¤­¤ë¸¶°ø¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤Î¹â¤¤¿©¤ÙÊª¤Ï¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ­»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ëµ­»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ´Æ½¤°å»Õ¡§¹ÃÈå¾Â ÌÒ¡Ê¾å¾ì´ë¶È»º¶È°å¡Ë Âçºå»ÔÎ©Âç³Ø¡Ê¸½¡¦Âçºå¸øÎ©Âç³Ø¡Ë°å³ØÉô°å³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÂçºåµÞÀ­´ü¡¦Áí¹ç°åÎÅ¥»¥ó¥¿ー³°²Ê¸å´üÎ×¾²¸¦½¤°å¡¢ÂçºåÏ«