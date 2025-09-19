Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。毎朝、スマホが発するけたたましいアラーム音で、無理やり現実に引き戻される。周りを起こさないよう慌てて手を伸ばし、不快な気分のまま1日が始まる…。そんな「当たり前」になっていた朝の風景に、僕は長年うんざりしていました。そんなとき見つけたのが、この次世代スマート枕「Stream 2」